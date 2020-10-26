Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:49, 26.10.2020

В понедельник, 26 октября, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Облака продержатся на небе до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +17 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 54-88%. Рассвет наступит в 06:16, закат ожидается в 16:31.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2020 года в Украине средняя температура воздуха будет преимущественно выше климатической нормы.

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Днепр Жизнь города

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