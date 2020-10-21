Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:52, 21.10.2020

В среду, 21 октября, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Облака продержатся на небе до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +2 до +13 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 51-87%. Рассвет наступит в 07:08, закат ожидается в 17:40.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский курорт засыпало снегом.

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Днепр Жизнь города

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