Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 8.09.2020

Во вторник, 8 сентября, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Облака продержатся на небе до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +16 до +26 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 40-87%. Рассвет наступит в 06:06, закат ожидается в 19:08.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине осенью будет холодной и дождливой, в октябре возможны первые морозы и снег.

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Днепр Жизнь города

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