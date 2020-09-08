Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Погода в Днепре. novosti-saratova.ru
Во вторник, 8 сентября, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.
Облака продержатся на небе до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +16 до +26 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 40-87%. Рассвет наступит в 06:06, закат ожидается в 19:08.
Скриншот. Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине осенью будет холодной и дождливой, в октябре возможны первые морозы и снег.
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