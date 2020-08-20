Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:24, 20.08.2020

В четверг, 20 августа, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Облака продержатся на небе до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +34 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 20-68%. Рассвет наступит в 05:40, закат ожидается в 19:46.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в некоторых областях Украины в четверг, 20 августа, пойдут кратковременные дожди. При этом жара пока не отступит.

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Днепр Жизнь города

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