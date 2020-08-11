Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:33, 11.08.2020

Во вторник, 11 августа, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 42-84%. Рассвет наступит в 05:27, закат ожидается в 20:02.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине во вторник, 11 августа, ожидается сухая погода на востоке и юге, в остальных регионах пройдут дожди с грозами.

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Днепр Жизнь города

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