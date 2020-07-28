Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:59, 28.07.2020

Во вторник, 28 июля, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +21 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 36-77%. Рассвет наступит в 05:08, закат ожидается в 20:24.

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Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в августе в Украине ожидается аномальная погода.

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