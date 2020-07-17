Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 17.07.2020

В пятницу, 17 июля, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +26 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-77%. Рассвет наступит в 04:55, закат ожидается в 20:36.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее обычного, а метеорологическое лето продлится еще месяц.

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Днепр Жизнь города

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