Синоптики спрогнозировали пасмурную, но теплую погоду в Днепре 28 сентября

В Днепре 28 и 29 сентября ожидается облачная погода с прояснениями.

На территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в пресс-службе Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

Так, в понедельник, 28 сентября, будет облачно с прояснениями. В городе ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозой, а днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 11-13 градусов, днем ​​– 24-26 градусов.

Также ночь в западной части Днепропетровской области пройдет без осадков, на остальной территории ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 10-15 градусов, а днем ​​22-27 градусов.

Прогноз погоды в Украине 28 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в нескольких районах Днепра не будет электричества. Это связано с проведением ремонтных работ.