Синоптики предупредили об усилении ветра в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 18.05.2020

В понедельник, 18 мая, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Ночной сильный дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-100%. Рассвет наступит в 04:52, закат ожидается в 20:20.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25. На юге страны дождей будет мало.

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Днепр Жизнь города

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