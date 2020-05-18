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18 мая • обновлено в 07:29
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Алина Рашевская
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Синоптики предупредили об усилении ветра в Днепре

1.1т
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В понедельник, 18 мая, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Ночной сильный дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 39-100%. Рассвет наступит в 04:52, закат ожидается в 20:20.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25. На юге страны дождей будет мало.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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