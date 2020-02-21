Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Днепре

В пятницу, 21 февраля, в Днепре и области будет облачная погода.

Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 м/с, сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По прогнозам синоптиков, температура ночью опустится до -2...+3 градусов, днем +2...+7 градусов. Водителей предупредили об опасности: видимость на дорогах опустится до 300-500 метров.

Туман Портал Акцент

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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