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26 октября • обновлено в 11:09
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Синоптики предупредили об опасном явлении в Днепре

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Утром в субботу, 26 октября, в Днепре и области будет удерживаться туман и повышенная концентрация загрязняющих веществ в воздухе.

Из-за этого видимость на дорогах составит 300-500 метров, сообщают в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

LIGA.net

Спасатели предупреждают о I желтом (НМЯ I).

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Согласно информации, опубликованной ГосЧС Украины, в воздухе в Днепре, Кривом Роге и Каменском наблюдается незначительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Отмечается, что это связано с антициклоном, который сопровождается отсутствием осадков, слабым ветром, повышением температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствием вертикального перемешивания воздуха, густыми туманами.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

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Место
Украина Днепр
Теги
погода Экология
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