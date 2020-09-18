Синоптики предупредили о значительном похолодании в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:55, 18.09.2020

В пятницу, 18 сентября, в Днепре ожидается переменная облачность.

Небо, ясное ночью и утром, затянется облаками в середине дня, и погода будет пасмурной до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 42-75%. Рассвет наступит в 06:20, закат ожидается в 18:47.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что похолодание в Украине будет непродолжительным.

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Днепр Жизнь города

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