Синоптики предупредили о значительном похолодании в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:51, 13.08.2020

В четверг, 13 августа, в Днепре ожидается переменная облачность.

Безоблачная погода утром уже в середине дня изменится и будет пасмурной до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 36-79%. Рассвет наступит в 05:30, закат ожидается в 19:59.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в четверг, 13 августа, будет без осадков, а жара немного ослабнет.

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Днепр Жизнь города

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