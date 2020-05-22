Синоптики предупредили о значительном похолодании в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 22.05.2020

В пятницу, 22 мая, в Днепре ожидается переменная облачность.

Вечером в городе погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто тучами. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +6 до +14 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 41-79%. Рассвет наступит в 04:48, закат ожидается в 20:24.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет холодной с умеренными дождями. Вероятны даже заморозки в ночное время.

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Днепр Жизнь города

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