Синоптики предупредили о значительном похолодании в Днепре

В пятницу, 22 мая, в Днепре ожидается переменная облачность.

Вечером в городе погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто тучами. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +6 до +14 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 41-79%. Рассвет наступит в 04:48, закат ожидается в 20:24.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет холодной с умеренными дождями. Вероятны даже заморозки в ночное время.