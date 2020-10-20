Синоптики предупредили о резком похолодании в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 20.10.2020

Во вторник, 20 октября, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная и прохладная погода.

Утром небо будет ясным, однако днем покроется тучами, которые не исчезнут до конца дня. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +4 до +11 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 44-98%. Рассвет наступит в 07:07, закат ожидается в 17:42.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский курорт засыпало снегом.

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Днепр Жизнь города

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