В Днепре 11 декабря ожидается пасмурная погода. Температура воздуха на протяжении всего дня будет плюсовой.

Горожан предупреждают об ухудшении видимости на дорогах до 500 м. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики предрекли опасную погодную ситуацию в Днепре 11 декабря HotGEO

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+3 градусов по Цельсию. Ночью температура не снизится. По прогнозу синоптиков, осадков ожидать не стоит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине ребенок пришел на учебу с открытой формой туберкулеза. Школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции.

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