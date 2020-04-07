Синоптики порадовали теплым прогнозом в Днепре

Во вторник, 7 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов ночью, днем прогреет до +13...+15 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Погода в Украине 7 апреля

Как писал OBOZREVATEL ранее, в центре Днепра под авто обнаружили бомбу. Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого, когда владелец Honda Accord приехал на шиномонтаж, чтобы сменить резину.

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