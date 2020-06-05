Синоптики порадовали теплым прогнозом погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 5.06.2020

В пятницу, 5 июня, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

К вечеру небо прояснится. Как сообщает Синоптик, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +23 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 55-91%. Рассвет наступит в 04:38, закат ожидается в 20:39.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в пятницу, 5 июня, наконец потеплеет, однако в некоторых областях все еще будут идти дожди, местами даже с грозами. Настоящую летнюю жару украинцы почувствуют уже со следующей недели.

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Днепр Жизнь города

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