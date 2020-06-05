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5 июня • обновлено в 06:42
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Алина Рашевская
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Синоптики порадовали теплым прогнозом погоды в Днепре

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В пятницу, 5 июня, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

К вечеру небо прояснится. Как сообщает Синоптик, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +23 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 55-91%. Рассвет наступит в 04:38, закат ожидается в 20:39.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в пятницу, 5 июня, наконец потеплеет, однако в некоторых областях все еще будут идти дожди, местами даже с грозами. Настоящую летнюю жару украинцы почувствуют уже со следующей недели.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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