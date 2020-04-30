Синоптики порадовали теплым прогнозом погоды в Днепре

В четверг, 30 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

Как сообщает Синоптик, осадков в этот день не предвидится. В связи с этим горожан предупредили о высокой пожарной опасности.

Столбик градусника будет колебаться от +6 до +21 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 31-80%. Рассвет наступит в 05:19, закат ожидается в 19:55.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в последний день второго месяца весны, 30 апреля, в Украине ожидается неустойчивая погода с температурными крайностями и дождями. В то же время в целом страна будет завтра одной из самых теплых в Европе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram