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30 апреля • обновлено в 07:35
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Алина Рашевская
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Синоптики порадовали теплым прогнозом погоды в Днепре

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В четверг, 30 апреля, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

Как сообщает Синоптик, осадков в этот день не предвидится. В связи с этим горожан предупредили о высокой пожарной опасности.

Столбик градусника будет колебаться от +6 до +21 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 31-80%. Рассвет наступит в 05:19, закат ожидается в 19:55.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в последний день второго месяца весны, 30 апреля, в Украине ожидается неустойчивая погода с температурными крайностями и дождями. В то же время в целом страна будет завтра одной из самых теплых в Европе.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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