Синоптики порадовали теплым прогнозом погоды в Днепре

В понедельник, 30 марта, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха днем от +13 до +15 градусов, ночью похолодает до +3...+5. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 30 марта

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ГосЧС и НАН Украины.

В то же время по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!