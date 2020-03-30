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30 марта • обновлено в 06:54
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Карина Бондаренко

Синоптики порадовали теплым прогнозом погоды в Днепре

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В понедельник, 30 марта, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха днем от +13 до +15 градусов, ночью похолодает до +3...+5. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 30 марта

Погода в Украине 30 марта

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ГосЧС и НАН Украины.

В то же время по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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