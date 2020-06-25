Синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 25.06.2020

В четверг, 25 июня, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-698%. Рассвет наступит в 04:37, закат ожидается в 20:47.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в четверг, 25 июня, будет облачная погода, какая в основном в западных регионах будет сопровождаться сильными ливнями.

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Днепр Жизнь города

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