Синоптики порадовали солнечным прогнозом погоды в Днепре

В четверг, 25 июня, в Днепре будет теплая и солнечная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-698%. Рассвет наступит в 04:37, закат ожидается в 20:47.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в четверг, 25 июня, будет облачная погода, какая в основном в западных регионах будет сопровождаться сильными ливнями.