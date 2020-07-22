Синоптики дали знойный прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 22.07.2020

В среду, 22 июля, в Днепре ожидается ясная погода.

Небо покроется облаками лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 34-83%. Рассвет наступит в 05:01, закат ожидается в 20:31.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца июля в Украине еще будут жаркие дни, а после опять возможно резкое понижение температуры.

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Днепр Жизнь города

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