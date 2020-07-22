Синоптики дали знойный прогноз погоды в Днепре
Погода в Днепре. expert.ru
В среду, 22 июля, в Днепре ожидается ясная погода.
Небо покроется облаками лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +19 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 34-83%. Рассвет наступит в 05:01, закат ожидается в 20:31.
Скриншот Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца июля в Украине еще будут жаркие дни, а после опять возможно резкое понижение температуры.
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