Синоптики дали знойный прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 1.07.2020

В среду, 1 июля, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. При этом ветер может быть достаточно сильным – до 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +20 до +30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 34-89%. Рассвет наступит в 04:41, закат ожидается в 20:47.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Украину надвигается атмосферный фронт, похожий на крыло ангела.

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Днепр Жизнь города

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