Синоптики дали знойный прогноз погоды в Днепре на 3 сентября

В четверг, 3 сентября, в Днепре продолжает держаться жаркая и солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +33 до +35 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 3 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре местные жители штурмовали секонд-хенд, который находится на улице Титова. На входе в магазин образовалась давка.