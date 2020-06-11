Синоптики дали жаркий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 11.06.2020

В четверг, 11 июня, в Днепре ожидается ясная погода.

Первые тучи появятся лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 29-75%. Рассвет наступит в 04:36, закат ожидается в 20:43.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается продолжительный засушливый период – с 4 по 20 число.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Закрыть бы Зеленского в бусе вместе с бизнесменами, которые все потеряли

В прокуратуре Нидерландов признали присутствие войск России на Донбассе

Медведчук стал совладельцем "1+1": журналисты отследили цепочку фирм

Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции"

Бабин заявил, что Путин готовится захватить Херсонскую область