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11 июня • обновлено в 06:41
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Алина Рашевская
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Синоптики дали жаркий прогноз погоды в Днепре

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В четверг, 11 июня, в Днепре ожидается ясная погода.

Первые тучи появятся лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 29-75%. Рассвет наступит в 04:36, закат ожидается в 20:43.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается продолжительный засушливый период – с 4 по 20 число.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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