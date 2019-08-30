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Синоптики дали тревожный прогноз по Днепру на выходные

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В Днепре с 30 августа по 2 сентября объявлено предупреждение о пожарной опасности.

На территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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Лето заканчивается: прогноз погоды в Украине на 30 августа от ObozTV

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Апостроф

Прогноз погоды на выходные от синоптиков:

В субботу, 31 августа, ожидается малооблачная погода. День пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 24-29 градусов.

Воскресенье, 1 сентября, пройдет без осадков. Прогнозируется северо-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 13-18 градусов, а днем поднимется до 26-31 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее дыхание лета: синоптики уточнили прогноз по Украине.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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