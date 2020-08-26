Синоптики дали точный прогноз погоды в Днепре на 26 августа

В среду, 26 августа, в Днепре ожидается сухая и теплая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +25 до +27 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-западный – до 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 26 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепропетровскую область с рабочим визитом приедет Владимир Зеленский.