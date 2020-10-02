Синоптики дали точный прогноз погоды на пятницу в Днепре

София Ковнир Жизнь города 06:00, 2.10.2020

В пятницу, 2 октября, в Днепре прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Так, в городе ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 9-11 градусов, а днем поднимется до 18-20 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 2 октября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в октябре жители трех улиц Амур-Нижнеднепровского района Днепра временно останутся без газа.

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Днепр Жизнь города

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