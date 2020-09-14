Синоптики дали точный прогноз погоды на понедельник в Днепре

В понедельник, 14 сентября, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +26 до +28 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 14 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине до конца рабочей недели ожидается сухая и теплая погода, а ближе к выходным придет похолодание.