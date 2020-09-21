Синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре на понедельник

В понедельник, 21 сентября, в Днепре продолжается прохладная, но солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +21 до +23 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 21 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 21 сентября на нескольких улицах Днепра не будет света.