Синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре на понедельник

София Ковнир Жизнь города 06:00, 21.09.2020

В понедельник, 21 сентября, в Днепре продолжается прохладная, но солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +21 до +23 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 21 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 21 сентября на нескольких улицах Днепра не будет света.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Тихановская – о Беларуси и России: мы не хотим ни с кем ссориться

Кравчук заговорил о выборах в ОРДЛО ради сохранения ТКГ: Разумков категорически против

Войска России вновь нарушили тишину, ВСУ "промолчали" – штаб ООС

Украина стала второй в Европе по смертности от COVID-19, в "норму" вписались лишь две области

Зеленский о скандале с Арахамией: заканчивайте стелить себе соломку