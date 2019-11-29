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29 ноября • обновлено в 10:43
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Алина Рашевская

Синоптики дали промозглый прогноз погоды на 29 ноября в Днепре

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В пятницу, 29 ноября, в Днепре прогнозируют пасмурную погоду.

Весь день будет идти дождь, который к вечеру может усилиться, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики дали промозглый прогноз погоды на 29 ноября в Днепре

Синоптики дали промозглый прогноз погоды на 29 ноября в Днепре

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Днем столбики термометров не подымутся выше +11 градусов. Ночью температура воздуха составит +5... +7 градусов. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с.

Синоптики дали промозглый прогноз погоды на 29 ноября в Днепре

Синоптики дали промозглый прогноз погоды на 29 ноября в Днепре

Укргидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на пересечении проспекта Слобожанского и улицы Байкальской столкнулись грузовик DAF и пассажирская маршрутка. В происшествии пострадали два человека.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
погода Укргидрометцентр
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