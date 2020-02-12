Синоптики дали промозглый прогноз погоды на 12 февраля в Днепре

В среду, 12 февраля, в Днепре ожидается пасмурная и ветреная погода.

На протяжении всего дня будет идти дождь со снегом. Также в городе значительно потеплеет, сообщает Синоптик.

В Днепре в этот день будет облачно. Дождь со снегом, который начнется утром, ослабнет лишь к вечеру. Временами порывы ветра будут достигать 15-24 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до 0... +1 градусу по Цельсию. Влажность воздуха составит 86-100%.

Рассвет наступит в 6:50, закат ожидается в 16:57.

Скриншот Синоптик

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