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12 февраля • обновлено в 06:56
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Алина Рашевская

Синоптики дали промозглый прогноз погоды на 12 февраля в Днепре

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В среду, 12 февраля, в Днепре ожидается пасмурная и ветреная погода.

На протяжении всего дня будет идти дождь со снегом. Также в городе значительно потеплеет, сообщает Синоптик.

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В Днепре в этот день будет облачно. Дождь со снегом, который начнется утром, ослабнет лишь к вечеру. Временами порывы ветра будут достигать 15-24 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до 0... +1 градусу по Цельсию. Влажность воздуха составит 86-100%.

Рассвет наступит в 6:50, закат ожидается в 16:57.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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