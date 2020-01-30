Сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на 30 января в Днепре

Четверг, 30 января, в Днепре пройдет без осадков.

По прогнозу синоптиков, вечером на небе возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Об этом сообщает Синоптик.

Прогноз погоды Подробности

Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +4 градусов, ночью 0...+1 градусов. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15°.

Прогноз по Украине резко изменили. Синоптики сообщили, что весна придет уже в феврале.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в Украине только во второй половине февраля ожидается существенное похолодание и долгожданное появление снега.

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