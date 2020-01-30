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30 января • обновлено в 07:29
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Карина Бондаренко

Сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на 30 января в Днепре

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Четверг, 30 января, в Днепре пройдет без осадков.

По прогнозу синоптиков, вечером на небе возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Об этом сообщает Синоптик.

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Прогноз погоды

Прогноз погоды

Подробности

Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +4 градусов, ночью 0...+1 градусов. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с.

Сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на 30 января в Днепре

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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