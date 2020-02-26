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26 февраля • обновлено в 06:05
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Алина Рашевская

Сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на 26 февраля в Днепре

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В среду, 26 февраля, в Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

Осадки не прогнозируются. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

5 канал

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +3 до +10 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 51-88%.

День обещает быть облачным. Осадков в этот день не предвидится. Рассвет наступит в 6:25, закат ожидается в 17:19.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что очередной циклон с запада Европы пришлет в Украину атмосферный фронт, который от предыдущего штормового будет отличаться несколько умеренными осадками. Правда, сильный ветер все еще принесет в некоторые регионы дожди и местами снег.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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