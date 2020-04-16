Сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на 16 апреля в Днепре

В четверг, 16 апреля, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +3 до +15 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 32-68%. Рассвет наступит в 05:44, закат ожидается в 19:34.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в четверг, 16 апреля, улучшится по сравнению с прошлыми днями, температура воздуха возрастет. Вместе с тем, в некоторых регионах Украины пройдут дожди.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!