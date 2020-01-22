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22 января • обновлено в 07:20
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Алина Рашевская

Сильный ветер и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Днепре 22 января

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В среду, 22 января, в Днепре ожидается значительное ухудшение погоды. В город придут сильные ветра и осадки.

На дорогах местами может быть гололедица, что представляет опасность для водителей и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области со ссылкой на Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Днепре 22 января

Погода в Днепре 22 января

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На протяжении всего дня в Днепре будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по городу и местами по области пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах местами возможна гололедица. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, временами он будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов по Цельсию.

Скриншот

Скриншот

Украинский Гидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Каменское Днепропетровской области 21 января загорелась квартира в многоэтажке на улице Циолковского. В помещении один на один с огнем оказалась его хозяйка. Женщину вовремя спасли

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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