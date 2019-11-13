Сильные порывы ветра: появился прогноз погоды в Днепре на 13 ноября

В Днепре, 13 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность и сильные порывы ветра.

Существенных осадков не ожидается, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Так, ветер будет восточный, 7-12 м/с, а местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +5...+7 градусов, а днем поднимется до +12...+14 градусов тепла.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца этой недели будет преимущественно без осадков, немного ветрено, но не холодно, однако зима придет вовремя.

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