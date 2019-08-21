"Сидел и скулил": в Днепре маршрутчик устроил скандал с инспекторами

В Днепре водитель маршрутки едва не переехал инспекторов Департамента транспорта, а затем облил их нецензурными словами.

Маршрутчик отказался показывать документы на автобус, сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств Управления транспорта Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры.

Маршрутчик устроил скандал Talks.su

Сейчас по городу активно проверяют состояние автобусов и маршруток. Так, главный инспектор рассказал неприятную историю об одном из водителей:

"История одного муд@ка-чудака. Сначала ты (водитель - Ред.) при свидетелях чуть не переехал на тротуаре представителей департамента транспорта, а на замечание послал их в ж@у и сказал: "только полиция меня может наказать по закону!"", – написал Васючков.

Он отметил, что водитель сбежал от полиции, которая хотела выписать штраф:

"В присутствии представителя АТП отказался показывать документы на автобус (который принадлежит не тебе, а АТП). Потом сбежал от полиции, которая хотела выписать штраф. И уже через час был отстранен от управления автобусом своим же руководством, т.к. не допустив к осмотру автобуса, подставил, в первую очередь, предприятие, находясь при исполнении", – рассказал инспектор.

После этого инцидента водитель маршрутки начал жаловаться на представителей департамента. А затем просил допустить его к работе:

"На следующий день, одетый в вышиванку, ты уже светил лицом перед телекамерами, изображая жертву репрессий, рассказывая о негодяях из департамента. А уже через час после сидел у и.о. директора дептранспорта и скулил, чтоб тебя допустили до водительского кресла… Хотя департамент не имеет отношения ни к твоему отстранению, ни к муд@коватому чудному поведению, ни к каше в твоей голове", – добавил Васючков.

Маршрутчик устроил скандал Facebook Ивана Васючкова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре можно отследить движение автобусных маршрутов по городу в режиме онлайн.

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