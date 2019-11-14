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14 ноября • обновлено в 11:15
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София Ковнир
София Ковнир

Штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Днепре

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В Днепре, 14 ноября, резко ухудшатся погодные условия.

Так, в городе и на территории области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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Грядет буря: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Z-City

В четверг синоптики прогнозируют солнечный день без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, а утром и днем будут порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3...+8 градусов, днем – +10...+15 градусов тепла.

По городу температура воздуха опустится до +5...+7 градусов, а днем поднимется до +11...+13 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца этой недели будет преимущественно без осадков, немного ветрено, но не холодно, однако зима придет вовремя.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
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