Штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Днепре

В Днепре, 14 ноября, резко ухудшатся погодные условия.

Так, в городе и на территории области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре Z-City

В четверг синоптики прогнозируют солнечный день без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, а утром и днем будут порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3...+8 градусов, днем – +10...+15 градусов тепла.

По городу температура воздуха опустится до +5...+7 градусов, а днем поднимется до +11...+13 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца этой недели будет преимущественно без осадков, немного ветрено, но не холодно, однако зима придет вовремя.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!