Шторм в Днепре: власти отчитались о борьбе с непогодой

В Днепре 4 августа выпала месячная норма осадков.

По словам заммэра Михаила Лысенко, вследствие непогоды повалено 17 деревьев, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

"Мы ожидали, что будет такое, как в Одессе. Но у нас выпала только месячная норма осадков, а у них двухмесячная. Мы опасались в этот день падения деревьев и других подобных происшествий", – рассказал Лысенко.

Последствия непогоды Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Он добавил, что электротранспорт работал в непогоду нормально и стабильно, а ДТЭК "Днепровские электросети" выполнили свою работу на отлично:

"Любая авария восстанавливалась за 30 минут. Мы заранее получили сводку и прочистили все проблемные места в городе, которые стоят у нас в графике", – отметил заммэра.

Михаил Лысенко

Лысенко подчеркнул, что всех сотрудников коммунальных предприятий вывели на круглосуточный режим работы:

"Сейчас в Днепре практически нет последствий непогоды. Остались небольшие ветви, которые должны убрать в течение нескольких дней. На сегодняшний день ливневая система работает хорошо, а коммунальными службами я доволен", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, поваленные деревья и затопленные подвалы: как Днепропетровщина пережила бурю.

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