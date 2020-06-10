Школьницы из Кривого Рога разработали мобильное приложение, которое спасет в случае ЧП
В городе Кривой Рог Днепропетровской области восьмиклассницы Центрально-Городского лицея разработали мобильное приложение "Woozle", через которое можно отправлять сообщение с координатами в случае чрезвычайного положения.
С этим проектом школьницы заняли третье место в Международном IT-конкурсе, сообщает "1kr.ua"
Приложение может работать в офлайн режиме, в нем есть инструкция, которая поможет выжить в условиях, опасных для жизни человека. Создательницы утверждают, что "Woozle" поможет сделать путешествие более безопасным.
Криворожанки защищали в онлайн-режиме свою работу.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министерство внутренних дел запустило мобильное приложение для проверки наличия штрафов за нарушение правил дорожного движения.