Школьницы из Кривого Рога разработали мобильное приложение, которое спасет в случае ЧП

В городе Кривой Рог Днепропетровской области восьмиклассницы Центрально-Городского лицея разработали мобильное приложение "Woozle", через которое можно отправлять сообщение с координатами в случае чрезвычайного положения.

С этим проектом школьницы заняли третье место в Международном IT-конкурсе, сообщает "1kr.ua"

Школьницы, создавшие приложение 1kr.ua

Приложение может работать в офлайн режиме, в нем есть инструкция, которая поможет выжить в условиях, опасных для жизни человека. Создательницы утверждают, что "Woozle" поможет сделать путешествие более безопасным.

Криворожанки защищали в онлайн-режиме свою работу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министерство внутренних дел запустило мобильное приложение для проверки наличия штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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