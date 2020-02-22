"Шесть суток уже не сплю": жена мэра Днепра ушла в горы и не выходит на связь

В субботу, 22 февраля, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что его жена пошла в горы и уже шесть суток не выходит на связь.

Марина Филатова пошла на штурм вершины Аконкагуа в горах Анды. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также мэр Днепра сообщил, что в предыдущей группе, которая штурмовала вершину Аконкагуа, девочке катящийся камень оторвал ногу и ее не успели спасти.

"Уже шестые сутки с тобой нет связи. Вообще никакой. И уже шестые сутки я не нахожу себе места. Я хожу на работу. Улыбаюсь людям. Решаю задачи. Но уже шесть суток почти не сплю. Я не знаю, где ты и что у тебя происходит. Где ты? Ночуешь ли ты в палатке на ветру при минус 20? А может, попала в снежную бурю? Или у тебя кислородное голодание? Я знаю лишь то, что девочке из предыдущей группы, которая шла на штурм Аконкагуа, катящимся камнем оторвало ногу и её не успели спасти...

Марина Филатова пошла в горы и шесть суток не выходит на связь Информатор

Я верю, что всё будет хорошо. Дойдёшь ты до вершины или, быть может, Гора не покорится тебе. Я верю. Я знаю. Марина, пожалуйста, возвращайся быстрее. Ты доказала всем. Себе. Мне. Что ты можешь невероятное", - написал Борис Филатов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэрия Днепра, а также городской глава Борис Филатов подадут иск против пресс-службы СБУ для защиты своей деловой репутации после системного распространения неправдивой информации.

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