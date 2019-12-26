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26 декабря • обновлено в 17:16
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София Ковнир

Шесть районов Днепра останутся без света: названы адреса

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В Днепре 27 декабря не будет электричества в нескольких районах.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Межевая, 2-30;

  • ул. Шефская, 66-138, 121-151;

  • ул. Алуштинская, 1а, б;

  • пер. Снайперский, 1-3, 4-6;

  • пер. Шефский, 2-14, 19-21;

  • ул. Водопроводная, 75, 77, 46;

  • ул. Лазаревская, 2-16;

  • ул.Тайожная, 23-71, 26-76;

  • пер. Базавлуцкий 1-25,2-24;

  • пер. Кальмиусский 10-22,9-13;

  • пер. Протаганский 1-17,16-22;

  • ул.Богомаза 54;

  • ул.Дружная 37,36/1-38/2;

  • ул.Ивана Трубы 1-15,2-28;

  • ул.Мирошниченко 1-32, 2-16;

  • ул. Мольера 1-11/1,2-18;

  • ул.Парникова 5,26,5;

  • туп.Воркутинский 2-8;

  • ул.Универсальная 22-64,21-71;

  • ул.Янтарная 41-49,38;

  • ул.Федеративная 12-16.

Самарский район:

  • ул.Дачная 46-76,45-67;

  • ул.Чебоксарская 42-74,51-83;

  • ул. Луцкая 1,1А.

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Центральный район:

  • ул.Святослава Храброго, 31/29, 33;

  • ул.Ушинского, 1;

  • ул.Воскресенская, 33, 44, 44а, 46.

Соборный район:

  • просп. Яворницкого, 57,59;

  • площадь Троицкая, 7;

  • ул. Грушевского, 4а.

Новокодакский район:

  • ул. Учительская, 3-15, 4-18;

  • ул. Школьная, 1-9, 2-32;

  • пер. Школьный, 1-9, 2-16;

  • ул.Кохановская, 80-118, 83-113;

  • пер. Лермонтова, 1-13, 6-30;

  • ул.Золотоосенняя, 15-55, 20-28; 113;

  • пер. Золотоосенний, 17-47, 24-44;

  • ул. Солнечная, 1-19, 2-16;

  • ул. Косинского, 1-21, 2-22;

  • ул. Парковая, 2-14;

  • пер. Парковый, 1-5, 2-10;

  • ул. Горького, 1-43, 12-24;

  • пер. Горького, 5-9, 2-26;

  • ул. Стадионная, 2б-22, 3-19;

  • пер.Стадионный, 1-21;

  • ул. Дачная, 5-29, 6-18.

Чечеловский район:

  • ул. Конюхова;

  • ул. Новопартизанская;

  • ул.Ракетостроителей;

  • ул. Ягджиева;

  • ул. Адамчика;

  • ул.Будника;

  • ул. Уткина;

  • ул.Большая.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза начали умирать люди.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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