Шесть районов Днепра останутся без света: названы адреса

В Днепре 27 декабря не будет электричества в нескольких районах.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская Жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Межевая, 2-30;
ул. Шефская, 66-138, 121-151;
ул. Алуштинская, 1а, б;
пер. Снайперский, 1-3, 4-6;
пер. Шефский, 2-14, 19-21;
ул. Водопроводная, 75, 77, 46;
ул. Лазаревская, 2-16;
ул.Тайожная, 23-71, 26-76;
пер. Базавлуцкий 1-25,2-24;
пер. Кальмиусский 10-22,9-13;
пер. Протаганский 1-17,16-22;
ул.Богомаза 54;
ул.Дружная 37,36/1-38/2;
ул.Ивана Трубы 1-15,2-28;
ул.Мирошниченко 1-32, 2-16;
ул. Мольера 1-11/1,2-18;
ул.Парникова 5,26,5;
туп.Воркутинский 2-8;
ул.Универсальная 22-64,21-71;
ул.Янтарная 41-49,38;
ул.Федеративная 12-16.
Самарский район:
ул.Дачная 46-76,45-67;
ул.Чебоксарская 42-74,51-83;
ул. Луцкая 1,1А.
Центральный район:
ул.Святослава Храброго, 31/29, 33;
ул.Ушинского, 1;
ул.Воскресенская, 33, 44, 44а, 46.
Соборный район:
просп. Яворницкого, 57,59;
площадь Троицкая, 7;
ул. Грушевского, 4а.
Новокодакский район:
ул. Учительская, 3-15, 4-18;
ул. Школьная, 1-9, 2-32;
пер. Школьный, 1-9, 2-16;
ул.Кохановская, 80-118, 83-113;
пер. Лермонтова, 1-13, 6-30;
ул.Золотоосенняя, 15-55, 20-28; 113;
пер. Золотоосенний, 17-47, 24-44;
ул. Солнечная, 1-19, 2-16;
ул. Косинского, 1-21, 2-22;
ул. Парковая, 2-14;
пер. Парковый, 1-5, 2-10;
ул. Горького, 1-43, 12-24;
пер. Горького, 5-9, 2-26;
ул. Стадионная, 2б-22, 3-19;
пер.Стадионный, 1-21;
ул. Дачная, 5-29, 6-18.
Чечеловский район:
ул. Конюхова;
ул. Новопартизанская;
ул.Ракетостроителей;
ул. Ягджиева;
ул. Адамчика;
ул.Будника;
ул. Уткина;
ул.Большая.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза начали умирать люди.
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