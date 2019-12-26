Шесть районов Днепра останутся без света: названы адреса

В Днепре 27 декабря не будет электричества в нескольких районах.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская Жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Межевая, 2-30;

ул. Шефская, 66-138, 121-151;

ул. Алуштинская, 1а, б;

пер. Снайперский, 1-3, 4-6;

пер. Шефский, 2-14, 19-21;

ул. Водопроводная, 75, 77, 46;

ул. Лазаревская, 2-16;

ул.Тайожная, 23-71, 26-76;

пер. Базавлуцкий 1-25,2-24;

пер. Кальмиусский 10-22,9-13;

пер. Протаганский 1-17,16-22;

ул.Богомаза 54;

ул.Дружная 37,36/1-38/2;

ул.Ивана Трубы 1-15,2-28;

ул.Мирошниченко 1-32, 2-16;

ул. Мольера 1-11/1,2-18;

ул.Парникова 5,26,5;

туп.Воркутинский 2-8;

ул.Универсальная 22-64,21-71;

ул.Янтарная 41-49,38;

ул.Федеративная 12-16.

Самарский район:

ул.Дачная 46-76,45-67;

ул.Чебоксарская 42-74,51-83;

ул. Луцкая 1,1А.

Центральный район:

ул.Святослава Храброго, 31/29, 33;

ул.Ушинского, 1;

ул.Воскресенская, 33, 44, 44а, 46.

Соборный район:

просп. Яворницкого, 57,59;

площадь Троицкая, 7;

ул. Грушевского, 4а.

Новокодакский район:

ул. Учительская, 3-15, 4-18;

ул. Школьная, 1-9, 2-32;

пер. Школьный, 1-9, 2-16;

ул.Кохановская, 80-118, 83-113;

пер. Лермонтова, 1-13, 6-30;

ул.Золотоосенняя, 15-55, 20-28; 113;

пер. Золотоосенний, 17-47, 24-44;

ул. Солнечная, 1-19, 2-16;

ул. Косинского, 1-21, 2-22;

ул. Парковая, 2-14;

пер. Парковый, 1-5, 2-10;

ул. Горького, 1-43, 12-24;

пер. Горького, 5-9, 2-26;

ул. Стадионная, 2б-22, 3-19;

пер.Стадионный, 1-21;

ул. Дачная, 5-29, 6-18.

Чечеловский район:

ул. Конюхова;

ул. Новопартизанская;

ул.Ракетостроителей;

ул. Ягджиева;

ул. Адамчика;

ул.Будника;

ул. Уткина;

ул.Большая.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине из-за некачественного наркоза начали умирать люди.

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